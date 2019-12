Der wahre Haaland-Preis

Wer dachte, dass Erling Haaland zum absoluten Schnäppchen wird, hat sich getäuscht. Zwar besitzt der Salzburg-Angreifer eine Ausstiegsklausel von 20 Millionen Euro, doch laut der ‚Bild‘ halten auch andere die Hände auf. Im Fall von Berater Mino Raiola sogar „beide Hände“: Rund 15 Millionen Euro beträgt die Vermittlungs-Provision des Star-Agenten. Da Haaland jung ist und das Geld braucht, fordert der Norweger einen Vierahresvertrag mit dem achtfachen Gehalt aus Salzburger Zeiten. Da acht eine schöne Zahl ist, hat der 19-Jährige sein Handgeld ebenfalls auf diese Höhe festgesetzt. Die ‚Bild‘ kommt daher auf eine Summe von 80 Millionen Euro. Der ‚Corriere dello Sport‘ ist sich sicher, dass Juventus Turin ein solches Angebot locker unterbreiten kann und schreibt deshalb: „Haaland kommt“. Die ‚Sun‘ dreht den Preis sogar noch höher und behauptet, Manchester United biete sogar das zehnfache Gehalt.

Englands Presse gegen Rassismus

Die Rassismus-Vorfälle während der Begegnung zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Chelsea hallen auch noch heute in der englischen Presse nach. Opfer wurden zwei ehemalige Bundesligaspieler. Erst wurde Spurs-Star Heung-min Son von einem Chelsea-Fan beleidigt, der mittlerweile seine Zellennachbarn im Gefängnis beschimpfen darf. Danach war Antonio Rüdiger das Ziel. Dessen Angreifer konnte noch nicht gefasst werden. „Kontrollieren Sie ihre Freunde“, fordert der ‚Daily Star‘. Auch die ‚Sun‘ will „den Rassismus stoppen“. Der ‚Daily Mirror‘ hat sogar eine Jahreschronik angelegt und spricht vom „Jahr der Schande“.

Tausche Pogba gegen Can

Aus der einstigen Liebesbeziehung zwischen Manchester United und Paul Pogba ist mittlerweile eine gescheiterte Ehe geworden. Der Franzose will nach wie vor weg aus England, die Red Devils versuchen irgendwie den besten Deal rauszuholen. Die ‚Tuttosport‘ sieht sich als Verkuppler und schreibt von einem Tauschgeschäft. Demnach könnte Pogba zu seinem Ex-Klub Juventus Turin zurückkehren. Im Gegenzug müsste die Alte Dame Emre Can und 60 Millionen Euro nach Manchester schicken. „Pogba kann sogar im Januar“, schreibt die Sportzeitung zur Verfügbarkeit des Weltmeisters. Auch Can hat als Bankdrücker bei Juve bekanntlich genug Freizeit. Haben die beiden ein Match?