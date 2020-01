Hazards Liebeserklärung

Eden Hazard hält sich mit lobenden Worten über Zinédine Zidane nicht zurück. In der ‚as‘ sagt der belgische Superstar über den Franzosen: „Meine Generation hat viele Videos über ihn gesehen. Als Kind wollte ich so sein wie er. Ich identifiziere mich mit seinem Spiel“. Insbesondere die Qualitäten als Trainer verzücken Hazard: „Er liebt seine Spieler. Man spürt, dass die Mannschaft glücklich ist, mit Zidane zusammen zu sein. Auch diejenigen, die nicht spielen. Das ist unerlässlich. Da sieht man, dass er versteht, wie sich die Spieler fühlen, weil er selber einer war“. Eine Art Liebeserklärung, die der 29-Jährige an Zidane macht.

Packt Vinícius Júnior bald seine Koffer?

Vinícius Júnior spielt seit dem Sommer 2018 für Real Madrid. Da der Flügelstürmer in der aktuellen Saison kaum zum Zuge kommt, wird er immer wieder mit einem Abschied aus der spanischen Hauptstadt in Verbindung gebracht. Die brasilianische Zeitung ‚Lance!‘ berichtet, dass die Königlichen in Erwägung ziehen, Vinícius im kommenden Sommer auf Leihbasis ziehen zu lassen. Der Rechtsfuß könnte somit deutlich mehr Spielzeit erhalten und stärker zurückkehren. Der 19-Jährige wurde zuletzt häufig von spanischen Medien kritisiert. Auch von Zinédine Zidane erhält der Brasilianer nicht das nötige Vertrauen. Ein temporärer Abschied aus Madrid könnte für alle Beteiligten zunächst die beste Lösung für das Problem sein.

Lukaku – der eine, der immer trifft

Inter Mailand schlug am gestrigen Dienstag Cagliari Calcio (4:1) und sicherte sich den Einzug ins Viertelfinale des italienischen Pokals. Einmal mehr hieß der herausragende Akteur Romelu Lukaku. Bereits nach 21 Sekunden markierte die belgische Stürmerkante das 1:0 und erzielte kurz nach Anpfiff der zweiten Hälfte das dritte Tor der Nerazzurri. „Es trifft immer Lukaku“, titelt der ‚Corriere dello Sport‘. Die Titelseite des ‚Quotidiano Sportivo‘ lässt verlauten: „Lukaku-Blitz beleuchtet Inter“. Der 26-Jährige kommt bislang auf 25 Einsätze im schwarz-blauen Trikot, in denen ihm 18 Tore und vier Vorlagen gelangen.