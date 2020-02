Juventus verliert erneut auswärts

Trotz des Treffers von Cristiano Ronaldo hat es für Juventus Turin am Ende nicht dazu gereicht, etwas Zählbares mitzunehmen. Bei Hellas Verona musste sich der italienische Spitzenreiter mit 1:2 geschlagen geben. Für die Alte Dame war es bereits die zweite Auswärtspleite binnen 14 Tagen. Auch bei der SSC Neapel unterlag das Team von Maurizio Sarri vor zwei Wochen mit 1:2. Die italienische Presse quittiert die neuerliche Niederlage mit Spott. Vor allem in der ‚Tuttosport‘ wird erste Kritik an Sarri laut. Dort heißt es, Juve habe „keine Chance“ gegen den aufopferungsvoll kämpfenden Aufsteiger gehabt. Im Rennen um den Scudetto könnte sich die Lage heute erheblich zuspitzen. Am Abend (20:45 Uhr) kommt es im San Siro zum Stadtduell zwischen dem AC und Inter Mailand. Gewinnen die Nerazzurri, wäre an Italiens Tabellenspitze wieder Punktgleichheit hergestellt.

Dortmund verschenkt Punkte in Leverkusen

Die gestrige 3:4-Niederlage im Topspiel gegen Bayer Leverkusen schmerzt die Borussen auch heute noch. Vor allem ist den Dortmunder Verantwortlichen der Blick in die deutschen Zeitungen nicht zu empfehlen. Denn laut der ‚Süddeutschen Zeitung‘ „schlägt sich der BVB wieder selbst“. Für die ‚Bild‘ befindet sich Schwarz-Gelb nun endgültig in der „Titel-Krise“, die durch einen Sieg des FC Bayern gegen RB Leipzig (heute, 18 Uhr) noch größer werden könnte. Setzt sich der Rekordmeister heute Abend durch, hätte man schon einen Vorsprung von sechs Punkten auf den BVB. Bei den Leistungsschwankungen der Dortmunder und der gleichzeitigen Konstanz der Münchner würde das einer Vorentscheidung im Meisterschaftsrennen gleichkommen.

Porto ringt Benfica nieder

In Portugal blickte gestern die ganze Nation auf das Spitzenspiel zwischen dem FC Porto und Benfica Lissabon. Am Ende hatte der Zweitplatzierte das bessere Ende für sich und rang dem Spitzenreiter aus Lissabon ein 3:2 ab. Für die ‚A Bola‘ ist das Meisterschaftsrennen in Portugal damit wieder „lebendig“. Nur vier Punkte trennen die beiden Kontrahenten noch voneinander. Neben dem spannenden Rennen der beiden Klubs ging es gestern auch um mehrere Spieler, die bei dem Duell im Mittelpunkt standen. 26 Scouts sollen beim Spiel der beiden portugiesischen Schwergewichte vor Ort gewesen sein, darunter auch Vertreter des FC Bayern und von Bayer Leverkusen.