Real Madrid beeindruckt Spanien

Real Madrid besiegte im gestrigen Halbfinalspiel des spanischen Supercups den FC Valencia mit 3:1. Eine Glanzleistung der Königlichen, die von Toni Kroos’ direktem Eckballtor eingeleitet wurde. „Umwerfend“, titelt die ‚Marca‘. Auch die ‚as‘ spart nicht an lobenden Worten: „Eine Sinfonie in Saudi-Arabien“, lautet die Schlagzeile. Die Anhänger des Weißen Balletts dürfen schon von einem ersten Pokal in der laufenden Saison träumen. Heute Abend (20 Uhr) stehen sich der FC Barcelona und Atlético Madrid gegenüber. Der Sieger dieser Partie trifft im Finale auf Real Madrid.

Piatek auf Mourinhos Radar

José Mourinho ist auf der Suche nach einem neuen Stürmer. ‚The Guardian‘ zufolge beobachten mehrere Klubs aus der Premier League Krzysztof Piatek, der beim AC Mailand mit dem Konkurrenten in Person von Zlatan Ibrahimovic konfrontiert wurde. Zudem lief die Hinrunde für den polnischen Stürmer nicht allzu gut. Könnte seine Anstellung beim einstigen Serie A-Giganten nach bloß einem Jahr wieder enden? Nach Angaben von ‚Tuttosport‘ liebäugeln die Spurs mit einer Leihe, um den monatelangen Ausfall von Harry Kane zu kompensieren. Milan verlangt hingegen rund 30 Millionen Euro für die Dienste des 24-Jährigen. Eine feste Verpflichtung von Piatek ist für die Nordlondoner wohl keine Option.

Neymar verzückt wieder Paris

Nachdem Neymar zu Beginn der Saison von den Anhängern von Paris St. Germain noch verschmäht wurde, genoss der Brasilianer am gestrigen Abend wieder den Applaus der Zuschauer im Prinzenpark. PSG fertigte die AS St. Étienne mit 6:1 ab. Auch Marco Verratti bewertet das Auftreten des 27-Jährigen nach dem gestrigen Spiel als großartig: „Neymar war immer glücklich in Paris. Das einzige, was ihn glücklich macht, ist Fußball zu spielen. Nicht spielen zu können, war für ihn schwer. Aber wenn er auf dem Feld ist, ist er unglaublich. Insbesondere in den vergangenen Monaten“. Kylian Mbappé macht den Deckel drauf: „Es ist vorbei. Neymar geht wieder zur Arbeit, spielt Fußball. Und er ist gut. Also ist alles in Ordnung.“