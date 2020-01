Ajax Amsterdam ist offen gegenüber Angeboten für Offensivspieler Hackim Ziyech. Wie ‚calciomercato.com‘ berichtet, darf der 26-Jährige ab einer Summe von 50 Millionen Euro die Niederländer verlassen.

Der ‚Daily Mirror‘ bringt den FC Arsenal als möglichen Abnehmer ins Gespräch. Bereits im Sommer war Ziyech einem Wechsel nach London nicht abgeneigt. In der laufenden Saison kommt der Rechtsaußen auf acht Treffer und 21 Vorlagen in 28 Pflichtspielen. Sein Vertrag in Amsterdam läuft noch bis 2022.