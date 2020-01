Yony González schlägt seine Zelte erstmals in Europa auf. Benfica Lissabon holt den 25-jährigen Kolumbianer vom brasilianischen Klub Fluminense an Bord. González erhält einen Kontrakt bis 2024.

Der Offensivspieler war erst vor einer Woche aus seiner Heimat zu Fluminense gewechselt. Nun zieht er weiter nach Lissabon. „Ich bin sehr glücklich, dass ich mir den Traum von Europa bei so einem großen Klub wie Benfica erfüllen kann. Ich will hart arbeiten, damit ich die Fans glücklich machen und das Vertrauen zurückzahlen kann“, so der Neuzugang bei seiner Vorstellung.