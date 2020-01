Der FC Southampton verstärkt seine Defensive. Wie die Saints verkünden, hat Kyle Walker-Peters einen Leihvertrag bis zum Ende der Saison unterschrieben. Zu einer möglichen Kaufoption auf den Rechtsverteidiger von Tottenham Hotspur macht der englische Erstligist keine Angaben.

„Ich freue mich auf die Gelegenheit, mich als Fußballer zu verbessern, aber vor allem darauf, hier Spiele zu gewinnen. Ich will dem Manager zeigen, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat, mich zu holen“, erklärt der 22-Jährige.

Full-back @KWPeters has joined #SaintsFC on loan from #THFC for the remainder of the season. Full details: https://t.co/RfwODgNaLr

— Southampton FC (@SouthamptonFC) January 29, 2020