Juventus Turin zeigt offenbar Interesse an einer Verpflichtung von Olivier Giroud (33). Laut ‚La Stampa‘ erwägt Trainer Maurizio Sarri, seinen ehemaligen Schützling aus gemeinsamen Tagen beim FC Chelsea als Backup-Stürmer für Crstiano Ronaldo und Gonzalo Higuaín nach Turin zu holen.

Seinen Stammplatz in London hat Giroud mittlerweile verloren. In den vergangenen Wochen war der französische Weltmeister deshalb immer wieder mit anderen Klubs in Verbindung gebracht worden, darunter auch Borussia Dortmund, Atlético Madrid und Klubs aus der MLS.