Stürmer Florian Krüger von Erzgebirge Aue würde zukünftig gerne in der englischen Premier League auflaufen.„Irgendwann mal in England zu spielen ist ein großer Traum von mir„, erklärt der 20-Jährige in der ‚Bild‘. Konkrete Gedanken über seine Zukunft macht sich Krüger trotz seines 2021 auslaufenden Vertrags allerdings noch nicht: „Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Es läuft für mich in Aue aktuell sehr gut, ich habe keinen Druck.“

Vier Treffer und ebenso viele Vorlagen hat Krüger in der laufenden Saison bislang beigesteuert. In Aue zählt der ehemalige Schalker zu den wichtigen Offensiv-Stützen. „Es ist auffällig, dass nach zwei, drei Ausreißern an guten Spielen immer eine kleine Delle kommt. Ich will jetzt den nächsten Schritt machen und in meinen Leistungen konstanter werden“, sagt der Youngster.