Zinédine Zidane will Gareth Bale nicht abgeben. „Gareth ist bei uns. Ich ziehe diese Möglichkeit (eines Wechsels, Anm. d. Red.) nicht in Betracht. Ich werde weiter auf ihn zählen“, stellt der Cheftrainer von Real Madrid gegenüber der ‚Marca‘ klar.

Die englische ‚Times‘ berichtete am heutigen Freitagmorgen, dass Bale noch im Laufe des Tages zu Tottenham Hotspur zurückkehren könnte. Demnach seien die Spurs zuversichtlich, den Deal eintüten zu können. Jedoch stellte auch die renommierte Tageszeitung in Zweifel, wie Tottenham das astronomische Gehalt von umgerechnet rund 31 Millionen Euro finanzieren will.