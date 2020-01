Der FC Barcelona muss in den kommenden Wochen auf Luis Suárez verzichten. Wie die Blaugrana offiziell mitteilen, wird der Uruguayer am morgigen Sonntag am Knie operiert.

Wie lange der Stürmer ausfällt, teilen die Katalanen nicht mit. Nach Berechnungen der ‚as‘ dürfte Suárez dem FC Barcelona rund sechs Wochen nicht zur Verfügung stehen.