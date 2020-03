Der FC Bayern München muss in der DFB-Pokal-Partie gegen den FC Schalke 04 (Dienstag, 20:45 Uhr) womöglich auf Jérôme Boateng verzichten. „Jérôme hat einen Magen-Darm-Infekt und wird heute nicht mit dem Team reisen, aber morgen eventuell nachkommen“, erklärte Hansi Flick auf der heutigen Pressekonferenz, dass er die Hoffnung noch nicht komplett aufgegeben hat. Boateng war zuletzt unter dem Bayern-Trainer gesetzt.

Definitiv verzichten muss Flick weiterhin auf Kingsley Coman. Der Franzose ist frühstens für die Bundesliga-Partie gegen den FC Augsburg am Wochenende eine Option: „Kingsley Coman ist im Soll und wird in den nächsten Tagen laufen. Am Sonntag kann er eventuell dabei sein.“ So wie Javi Martínez: „Javi war in Hoffenheim dabei. Er ist noch nicht bei 100 Prozent, aber er ist eine Option.“