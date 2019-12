Für Kevin-Prince Boateng ist der Profifußball zu einem knallharten Business verkommen. In der ‚Bild‘ rechnet der gebürtige Berliner mit der Fußball-Industrie ab: „Wenn du nicht funktionierst, dann wirst du ersetzt, ganz einfach. Loyalität gibt es nicht mehr. Das ist traurig. Man müsste mal eine Umfrage machen, welcher Profi-Fußballer noch gerne zum Training geht und richtig Spaß hat.“

In seiner Karriere hat Boateng bereits einiges erlebt. Derzeit kickt der 32-Jährige beim AC Florenz, es ist seine elfte Profi-Station. Trotzdem ist er des Fußballs noch nicht überdrüssig. Auf die Frage, was er in zehn Jahren machen möchte, hat der Ex-Frankfurter eine klare Antwort: „Dann habe ich schon aufgehört, bin entweder Berater oder Trainer.“ Der Fußballwelt wird der Offensiv-Allrounder also weiterhin erhalten bleiben.