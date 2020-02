Jürgen Klopp hat seinem Borussia Dortmund zur Verpflichtung von Emre Can (26) gratuliert. Der ‚Bild‘ sagt der Trainer des FC Liverpool: „Der BVB hat einen Top-Jungen, einen tollen, vielseitigen Fußballer mit einer überragenden Einstellung.“ Klopp hatte Can drei Jahre lang bei den Reds gecoacht, ehe es den deutschen Nationalspieler im Sommer 2018 zu Juventus Turin zog.

Klopp weiter: „Ich freue mich für den BVB und Emre Can. Das ist eine Win-win-Situation. Emre ist bei einem Klub, der wie die Faust aufs Auge zu ihm passt.“ Seinem Ex-Klub traut der Welttrainer des Jahres „in der Rückrunde mit Can und Haaland noch einiges zu“.