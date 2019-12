Unmittelbar nach Aufhebung der Transfersperre steht der FC Chelsea offenbar kurz vor der Verpflichtung des ersten Winterneuzugangs. Laut einem Bericht des ‚Daily Star‘ wird der 16-jährige Norweger Bryan Fiabema von Tromso IL bei den Blues anheuern, nachdem er bei einem Probetraining überzeugt hatte.

Fiabema ist ein 16-jähriger Angreifer, der bereits in der ersten norwegischen Liga zum Einsatz kam. Für die U16 seines Heimatlandes erzielte er in 15 Einsätzen sechs Treffer. Beim FC Chelsea soll er zunächst in den Jugendteams eingesetzt werden, ist aber irgendwann einmal für die Profis vorgesehen.