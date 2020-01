Dimitrios Grammozis könnte in absehbarer Zeit einen neuen Kontrakt beim SV Darmstadt unterschreiben. „Gespräche über meine mögliche Vertragsverlängerung gab es bereits“, so der Trainer der Lilien auf einer Pressekonferenz, „aber wir haben keinen Druck, die Sache zu überstürzen. Wir wollen jetzt bestmöglich in die verbleibende Rückrunde starten.“

Grammozis hatte im vergangenen Februar am Böllenfalltor das Cheftrainer-Amt übernommen. Derzeit steht der 41-Jährige mit Darmstadt auf Rang zwölf der zweiten Liga. Am Mittwoch (20:30 Uhr) treten die Südhessen bei Holstein Kiel an.