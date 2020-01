Der Wechsel von Diego Demme zur SSC Neapel scheint konkret zu werden. Wie der italienische Jounalist Alfredo Pedullà vermeldet, zieht es den Mittelfeldspieler von RB Leipzig für zehn Millionen Euro plus zwei bis drei Millionen an möglichen Bonuszahlungen nach Süditalien.

Schon am morgigen Donnerstag soll Demme demnach den Medizincheck bei Napoli absolvieren. Für Leipzig wäre es mitten in der Saison ein herber Verlust. Der Mittelfeldspieler kam in der Hinrunde in allen 17 Ligaspielen für den Tabellenführer zum Einsatz.