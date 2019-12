In den Augen von Moussa Diaby ist der Wechsel von Paris St. Germain zu Bayer Leverkusen der richtige Schritt gewesen. „Ich war sofort von diesem Projekt überzeugt. Leverkusen hat eine Spielphilosophie, die auf Angriffsspiel, Konterspiel und Ballbesitz basiert. Sie ist unberechenbar und schwierig zu entschlüsseln. In den letzten Monaten, als ich noch bei PSG war, habe ich mir regelmäßig die Bundesliga angesehen und festgestellt, dass Leverkusen eine der spektakulärsten Mannschaften Deutschlands ist“, sagt der 20-Jährige im Interview mit der ‚Le Parisien‘.

Für 15 Millionen Euro wechselte Diaby in diesem Sommer aus der französischen Hauptstadt ins Rheinland. Startschwierigkeiten prägten seine ersten Monate bei Bayer. „Ich spiele jetzt schon seit mehreren Wochen. Ich habe hart gearbeitet, um das bekommen, was ich verdiene. Ich ernte die Belohnung für die harte Arbeit, die ich im Training geleistet habe. Am Anfang war es nicht so. Ich hatte nicht genug Spielzeit und ich habe nicht viele Spiele gespielt. Ich war etwas überrascht, so wenig zu spielen. Aber ich konnte mich bei Laune halten“, fügt Diaby an.