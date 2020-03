Nico Elvedi will mit Blick auf seine Zukunft noch keine Farbe bekennen. „Ich fühle mich sehr wohl in Gladbach und habe noch einen Vertrag. Deswegen spiele ich Stand jetzt auch in der nächsten Saison bei Borussia“, sagt der Innenverteidiger gegenüber der ‚Rheinischen Post‘. Gleichzeitig räumt Elvedi aber auch ein: „Es kann im Fußball immer alles passieren und schnell gehen, aber so lange ich mich derart wohlfühle, gibt es keinen Grund zu wechseln.“

Bis 2021 ist Elvedi nach aktuellem Stand an Borussia Mönchengladbach gebunden. Gespräche über eine Verlängerung haben nach Angaben des Schweizers bislang nicht stattgefunden. „Wenn ich wechseln sollte, müsste es auf jeden Fall ein Schritt nach vorne sein, eine absolute Top-Mannschaft“, sagt der 23-Jährige.