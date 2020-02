Der FC Everton bemüht sich um eine Verpflichtung von Joe Gelhardt. Die ‚Sun‘ berichtet, dass der Premier League-Klub aus Liverpool den 17-jährigen Stürmer gerne im Sommer zurück in die Stadt lotsen würde, in der er geboren wurde.

Aktuell steht der englische U18-Nationalspieler rund 30 Kilometer von Liverpool entfernt bei Wigan Athletic unter Vertrag. Dort verbucht er in dieser Saison bereits zwölf Einsätze in der Championship, Englands zweithöchster Spielklasse. Aufgrund seines Aussehens und der Spielweise wird Gelhardt auf der Insel schon mit Wayne Rooney (34) verglichen. Der Vertrag des Youngsters in Wigan läuft bis 2021.