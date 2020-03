Der FC Everton wird Mason Holgate (23) im Sommer nicht ziehen lassen, ohne eine entsprechende Ablöse zu kassieren. Wie das englische Portal ‚Football Insider‘ berichtet, haben sich die Toffees darauf verständigt, erst ab einem Gebot von 50 Millionen Euro Gesprächsbereitschaft zu signalisieren.

Der Innenverteidiger gehört bei den Liverpoolern zum Stammpersonal und kommt in der laufenden Saison auf 20 Einsätze in der Premier League. Vertraglich ist der ehemalige englische Junioren-Nationalspieler noch bis 2022 an der Mersey gebunden. Interesse bekundet vor allem Manchester City.