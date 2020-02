Lucien Favre will nicht ausschließen, dass Winterneuzugang Emre Can am Samstag im Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen (18:30 Uhr) zum Einsatz kommt. „Er hat bislang nicht viel gespielt und wird peu à peu kommen. Gestern hat er in einem sehr langen und intensiven Training einen guten Eindruck hinterlassen“, verrät der Cheftrainer auf der heutigen Pressekonferenz und weiß: „Er muss sich weiter im Training zeigen. Er kann in der Dreierkette, auf der Sechs oder auch auf der Acht spielen.“

Auf Marco Reus muss Borussia Dortmund mindestens vier Wochen verzichten. Ersetzen könnte den Kapitän Youngster Giovanni Reyna, der mit seinem traumhaften Treffern am Dienstag gegen den SV Werder (2:3) der jüngste Torschütze der DFB Pokal-Historie ist. Favre: „Warum nicht, es ist möglich. Er kann jede Position in jedem System spielen.“