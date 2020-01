Álvaro Odriozolas Transfer von Real Madrid zum FC Bayern befindet sich auf der Zielgeraden. Zur Stunde absolviert der 24-jährige Rechtsverteidiger laut ‚Sky‘ den Medizincheck. Im Anschluss steht die Vertragsunterschrift auf dem Programm. Alles läuft auf eine halbjährige Leihe von Real Madrid zu den Bayern hinaus. Eine Kaufoption kann sich der Rekordmeister dem Vernehmen nach nicht sichern.

In München soll Odriozola die Vakanzen auf der rechten Abwehrseite schließen. Die Verpflichtung eines Spezialisten für diese Position erfolgt vor allem auf Bitten von Cheftrainer Hans Flick hin. So kann Joshua Kimmich vermehrt in die Mittelfeld-Zentrale rücken.