Pepe Reina kehrt in die Premier League zurück. Der 37-Jährige verlässt den AC Mailand und schließt sich Aston Villa bis zum Saisonende auf Leihbasis an. Beim englischen Erstligisten soll er die verletzte Nummer eins Tom Heaton ersetzen.

Reina ist seit Sommer 2018 für Milan aktiv, kommt bei den Rossoneri aber nicht über den Status als Nummer zwei hinaus. Bei Aston Villa wird der Routinier nun auf deutlich mehr Einsatzzeit kommen.

We are delighted to confirm the arrival of vastly experienced goalkeeper @PReina25 on loan until the end of the season. #BienvenidoPepe #AVFC @eToro

— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 13, 2020