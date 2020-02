Simon Stehle hat seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Wie Hannover 96 mitteilt, bindet sich der 18-jährige Angreifer bis 2022 an den Verein. Stehle feierte am 9. Februar sein elfminütiges Debüt gegen Greuther Fürth (3:1) und erzielte prompt einen Treffer.

Das Hannoveraner Eigengewächs sagt: „Ich bin sehr glücklich, meinen ersten Profivertrag bei Hannover 96 unterschrieben zu haben. Ich habe diesem Verein sehr viel zu verdanken und bin sehr froh, hier den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen zu können. Ich hoffe, ich kann durch harte Arbeit noch viele schöne Momente hier erleben und freue mich sehr auf die kommende Zeit.“

#H96 bindet Simon #Stehle langfristig. Der 18 Jahre junge Angreifer, der in der @96Akademie ausgebildet wurde und in der U19 in 13 Spielen auf 18 Torbeteiligungen kommt, hat seinen ersten Profivertrag unterschrieben. #NiemalsAllein https://t.co/un6N3uxG8s

— Hannover 96 (@Hannover96) February 18, 2020