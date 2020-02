Alexander Kokorin verlässt Zenit St. Petersburg auf Leihbasis. Wie der Klub mitteilt, wird der Stürmer bis Saisonende an den russischen Ligakonkurrenten FK Sotschi ausgeliehen. In der laufenden Spielzeit absolvierte der 28-Jährige noch kein Pflichtspiel.

Erst seit Jahresbeginn darf der Angreifer offiziell wieder für St. Petersburg auf Torejagd gehen, nachdem der russische Verband einen Nachmeldeantrag im September noch abgelehnt hatte. Zuvor war Kokorin gemeinsam mit Nationalmannschaftskollege Pavel Mamaev wegen einer Schlägerei zu eineinhalb Jahren Straflager verurteilt worden und befand sich knapp ein Jahr in Untersuchungshaft.

Alexander Kokorin will spend the remainder of the 2019/20 season on loan at Sochi after all parties reached agreement on the deal. pic.twitter.com/zEWjQNsu9M

