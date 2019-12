Robert Lewandowski wird sich unmittelbar im Anschluss an das finale Hinrundenspiel gegen den VfL Wolfsburg einer Operation unterziehen. „Robert wird direkt am Samstag nach dem Spiel an der Leiste operiert. Wir wollen da keine Zeit verlieren. Alles weitere muss der Heilungsverlauf zeigen“, sagte Hansi Flick auf der heutigen Pressekonferenz.

Zehn bis 14 Tage wird Lewandowski dem Vernehmen nach fehlen. Seiner Rückkehr auf den Platz zum Rückrundenauftakt gegen Hertha am 19. Januar wird somit aller Voraussicht nach nichts im Wege stehen.