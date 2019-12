Steven Skrzybski wird wohl im Laufe dieser Woche bei seinem neuen Arbeitgeber Fortuna Düsseldorf anheuern. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist der Neuzugang vom FC Schalke 04 bereits für das Trainingslager im spanischen Marbella eingeplant, das am kommenden Samstag beginnen wird. Der variabel einsetzbare Angreifer soll zunächst bis zum Sommer ausgeliehen werden.

Am vergangenen Sonntag berichtete FT exklusiv über die generelle Einigung des gebürtigen Berliners mit seinem neuen Leiharbeitgeber. Auf Schalke hat Skrzybski keine Perspektive mehr. In der abgelaufenen Hinrunde kommt er auf ledigilich einen Profi-Einsatz in der ersten Runde des DFB-Pokals.