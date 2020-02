Robin Gosens glänzt bei Atalanta Bergamo mit hervorragenden Leistungen und würde sich über eine Nominierung von Bundestrainer Joachim Löw freuen. „Ich spiele mittlerweile in einer der Top5-Ligen Europas auf einem konstant hohen Niveau. Deshalb bin ich so selbstbewusst und sage, dass ich mich vor niemandem verstecken muss. Ich bin mir sicher, dass mein Name beim DFB bekannt ist. Alles andere wäre ja auch merkwürdig“, so der Linksverteidiger in der ‚Bild‘.

Der in Emmerich geborene Profi hat nach eigener Aussage noch nichts vom deutschen Fußballverband gehört, will aber abwarten: „Ich werde nur weiterhin mit guten Leistungen versuchen, die Entscheidungen des Bundestrainers zu beeinflussen.“ Bei Bergamo kann Gosens seinen Offensivdrang als Außenverteidiger voll und ganz ausleben. Für den 25-Jährigen stehen nach 28 Pflichtspielen acht Treffer und fünf Assists zu Buche.