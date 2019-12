Erling Haaland hat sich zu seinem Wechsel zu Borussia Dortmund geäußert. „Ich hatte intensive Gespräche mit der Klubführung und der sportlichen Leitung, insbesondere mit Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc und Trainer Lucien Favre. Da war von Anfang an das Gefühl, dass ich unbedingt zu diesem Klub wechseln, diesen Weg gehen und in dieser unglaublichen Dortmunder Atmosphäre vor mehr als 80.000 Zuschauern Fußball spielen will. Ich brenne schon darauf“, erklärt der 19-Jährige.

Haaland wird ab 3. Januar in Dortmund zum Trainingsstart erwartet und am Tag darauf mit ins Trainingslager nach Marbella reisen. „Trotz vieler Angebote absoluter Topklubs aus ganz Europa hat sich Erling Haaland für die sportliche Aufgabe beim BVB und die Perspektive, die wir ihm aufgezeigt haben, entschieden. Unsere Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt“, so Hans-Joachim Watzke.