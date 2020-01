Die Suche nach Verstärkungen für die Offensive führt Hannover 96 in die Hauptstadt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, zeigt der Zweitligist Interesse am 19-jährigen Dennis Jastrzembski. Hertha BSC will den Youngster verleihen, damit er Spielpraxis sammeln kann.

Mit dem VfL Osnabrück soll noch ein zweiter Klub aus dem Unterhaus bei Jastrzembski angeklopft haben. Auch der SC Paderborn ist dran. In der laufenden Regionalliga-Saison kommt der U19-Nationalspieler auf elf Einsätze (ein Treffer) für die zweite Mannschaft der Berliner.