Hertha BSC sucht im laufenden Wintertransferfenster Verstärkung für sämtliche Mannschaftsteile. „Wir reden von allen Bereichen und sind für alles offen“, zitiert der ‚kicker‘ Trainer Jürgen Klinsmann. Die neureichen Berliner sind an zahlreichen prominenten Namen wie Granit Xhaka, Julian Draxler oder Mario Götze interessiert. Bislang verpflichtete man aber nur Santiago Ascacíbar vom Zweitligisten VfB Stuttgart.

Parallel soll das aufgeblähte vorhandene Aufgebot aber gekürzt werden. „Wir sind auf jeder Position mehr als doppelt besetzt, haben schon am Anfang gesagt, dass mir der Kader noch zu groß erscheint. Da wird auch noch ein bisschen Bewegung im Januar reinkommen“, kündigt Klinsmann an. Am gestrigen Sonntag verließ bereits Sommer-Neuzugang Eduard Löwen die Hertha in Richtung FC Augsburg.