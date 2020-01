Eduard Löwen steht kurz vor einem Abgang von Hertha BSC. Wie die Berliner bekanntgeben, reist der 22-Jährige aus dem Trainingslager in Florida ab, um in Deutschland finale Gespräche über einen zu führen.

„Edu hat die neue Konkurrenzsituation mit Santiago Ascacíbar erkannt und uns gebeten, ob er Gespräche führen darf“, sagte Trainer Jürgen Klinsmann gegenüber der ‚Berlinger Mogenpost‘ am heutigen Sonntag in Orlando, „er ist ein riesengroßes Talent, aber er braucht nun mal Spielzeit.“ Vor allem Werder Bremen und der FC Augsburg haben den Mittelfeldspieler im Visier.