Willian José könnte es noch am heutigen Deadline Day in die Premier League ziehen. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, verhandelt Tottenham Hotspur nach wie vor um den Stürmer von Real Sociedad. Schon in den vergangenen Tagen waren die Spurs mit dem 28-jährigen Brasilianer in Verbindung gebracht worden, der für 30 Millionen Euro zu haben sein soll.

Aus dem Transferpoker verabschiedet hat sich derweil Manchester United. Es scheint also, als müsste Tottenham keine Konkurrenten mehr ausstechen. Und Real Sociedad würde José kaum Steine in den Weg legen. In den jüngsten drei Pflichtspielen war der Stürmer nicht im Kader der Basken. Davon profitierte das ehemalige BVB-Talent Alexander Isak.