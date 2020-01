Ein Transfer von Benedikt Höwedes zum 1. FC Köln lässt noch etwas auf sich warten. „Es ist richtig, dass wir mit dem Verein in Verhandlungen stehen. Wir können aber noch nichts vermelden“, antwortet Vasiliy Kiknadze, Sportdirektor von Lokomotiv Moskau, auf ‚Sport1‘-Nachfrage.

Worte wie diese deuten jedoch erfahrungsgemäß darauf hin, dass einem Deal nicht mehr viel im Weg steht. Ein Problem gibt es derweil noch zwischen Höwedes und Köln auszuräumen: Die Domstädter peilen laut ‚Sport1‘ eine Leihe an, der Ex-Nationalspieler will jedoch langfristig zurück nach Deutschland – in erster Linie aus familiären Gründen.