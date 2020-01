Inter Mailand arbeitet offenkundig an der Verpflichtung von Flügelstürmer Tahith Chong. Der italienische ‚Sky‘-Journalist Fabrizio Romano twittert ein Foto von Chongs Berater. Dieser treffe sich zur Stunde mit Inter-Verantwortlichen.

Chongs Vertrag bei Manchester United läuft im Sommer aus. Seit dem 1. Januar ist der Niederländer deshalb berechtigt, mit potenziellen neuen Klubs zu verhandeln. Für die Red Devils bestritt der 20-Jährige mit der auffälligen Haarpracht bislang elf Profispiele.

Exclusive: Inter just met in Milano with the agent of Tahit Chong. He’ll be free agent on next June and has been offered to the Italian club. Many teams interested in him. #MUFC #ManUnited #Inter #transfers pic.twitter.com/xOy3nGKdQI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2020