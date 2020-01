Fabio Paratici, Sportdirektor von Juventus Turin, hat angekündigt, dass Emre Can den Verein nicht verlassen wird. Am Mikrofon von ‚Sky Italia‘ äußerte sich der 47-Jährige zur Zukunft des deutschen Nationalspielers: „Emre Can bleibt bei uns. Er ist derzeit einer der gefragtesten Spieler, aber ich denke, dass er ein wichtiger Akteur für unser Projekt sein kann.“

Nach dem 44-Millionen-Transfer von Dejan Kulusevski erklärte Paratici den Transfermarkt für „beendet“. Ob man diesen Worten Glauben schenken darf, ist fraglich. Das Transferfenster ist noch über drei Wochen lang geöffnet, daher könnten die Aussagen des Sportdirektors zum Poker dazugehören. Interesse an Can signalisiert vor allem Paris St. Germain.