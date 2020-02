Für Frank Lampard obliegt es Kepa Arrizabalaga (25), sich seinen Platz in der Mannschaft des FC Chelsea zurückzuerobern. „Jeder Spieler hat sein Schicksal selbst in der Hand. Kepa trainiert gut, aber auch Willy Caballero trainiert gut. Er hat ziemlich gut gespielt und hat gegen Bayern München einige wirklich gute Paraden gezeigt“, sagte der Trainer der Blues am Freitag gegenüber Medienvertretern.

Seitdem Lampard im vergangenen Sommer das Ruder bei Chelsea übernommenen hat, steckt Kepa in einem Formtief. In den vergangenen vier Spielen degradierte der 41-jährige Übungsleiter den Spanier auf die Bank und setzte auf Torwart-Oldie Caballero (38). „Meine Beziehung zu Kepa ist in Ordnung. Ich muss etwa 20 Spieler bei Laune halten. Ich kann nicht alle gleichzeitig glücklich machen. Ich erwarte nur Professionalität im Training, die mir Kepa auch gibt“, betont Lampard.