Markus Krösche hat sich nach den kritischen Äußerungen von Julian Nagelsmann in Richtung seiner eigenen Mannschaft hinter den Cheftrainer von RB Leipzig gestellt. „Er hat völlig recht, das anzusprechen – auch in dieser Art und Weise“, unterstreicht der Sportdirektor gegenüber dem ‚SID‘, „es ist wichtig für uns, dass wir immer an die Grenzen gehen. Jeder, der Julian kennt, weiß, dass er sehr ehrgeizig ist und dass er das, was er denkt, auch knallhart ausspricht.“

Nach der 0:2-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt hatte Nagelsmann nicht mit Kritik gespart. „Wir sind nicht auf einem Niveau mit Bayern oder Dortmund. Deshalb müssen wir jede Trainingsminute besser nutzen als Bayern oder Dortmund, um näher heranzukommen“, unterstrich der Trainer, „wir hatten am Mittwoch kein gutes Elf gegen Elf, mit sehr wenig Engagement und Elan. Es ist nicht so einfach auf dem Platz, wenn man im Training nicht an die Grenze geht. Mir geht’s einfach um die paar letzten Prozentpunkte. Da muss man hin und wieder die Finger in die Wunde legen.“