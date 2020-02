Frank Lampard ist sehr glücklich, Hakim Ziyech als Neuzugang beim FC Chelsea begrüßen zu dürfen. Über den Linksfuß, der im Sommer von Ajax Amsterdam zu den Blues kommen wird, sagte Lampard auf einer Pressekonferenz: „Ich kenne seine Qualitäten. Er hat einen großartigen linken Fuß. Meistens spielt er Rechtsaußen, aber er kann auch hinter dem Stürmer agieren.“

40 Millionen Euro Sockelablöse fließen für Ziyech an Ajax Amsterdam. Eine Summe, die angesichts möglicher Boni noch um vier Millionen anwachsen kann. „Und wenn man uns in dieser Saison beobachtet, gab es diese Spiele, in denen wir Schwierigkeiten hatten, die Türe zu öffnen“, so Lampard. Der Chelsea-Coach betrachtet Ziyech gegen defensiv eingestellte Gegner also als eine Art Dosenöffner.