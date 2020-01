Ademola Lookman muss wohl in der Rückrunde weiter ein Bankdasein bei RB Leipzig fristen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, wagt sich momentan kein einziger Interessent an den 22-jährigen Engländer heran. Der angestrebte Verkauf nach nur einem halben Jahr glückloser Zusammenarbeit bleibt aus Leipzig-Sicht vermutlich illusorisch.

18 Millionen Euro hatten die Sachsen im vergangenen Sommer an Everton überwiesen. Seitdem kommt Lookman allerdings kaum zum Zug. Auch sein 19-minütiger Auftritt am Samstag beim 0:2 in Frankfurt war äußerst behäbig. Lookmans haarsträubender Fehlpass leitete kurz vor Schluss zudem den zweiten Gegentreffer ein.