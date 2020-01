Robert Lewandowski hat erklärt, warum er das Trainingslager des FC Bayern in Doha auslässt. „Die Operation ist gut verlaufen, es hat keine Probleme gegeben“, gibt der Pole gegenüber der ‚Sport Bild‘ Entwarnung, „aber für mich war es zu diesem Zeitpunkt besser, individuell zu trainieren. Aber keine Sorge: Zum ersten Spiel in Berlin werde ich, wenn alles weiter nach Plan läuft, fit sein. Alles ist so verlaufen, wie wir es geplant haben.“

Lewandowski hatte sich nach dem letzten Hinrunden-Spiel gegen den VfL Wolfsburg (2:0) am 21. Dezember einem Eingriff an der Leiste unterzogen. Zunächst wurde davon ausgegangen, dass der Topstürmer maximal 14 Tage ausfallen würde. Anstatt mit der Mannschaft nach Katar ins Trainingslager zu reisen, arbeitet der 31-Jährige seit Montag in München individuell an seinem Comeback.