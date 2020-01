Für Ademola Lookman ist ein Wechsel nach Newcastle noch ein gutes Stück entfernt. „Er ist ein guter Spieler, ich mag ihn“, äußert sich Steve Bruce auf einer Pressekonferenz zum Angreifer von RB Leipzig, „wer würde es nicht machen? Aber im Moment ist es doch ein bisschen weit weg.“

RB verpflichtete Lookman im Sommer nach langem Hin und Her für 18 Millionen Euro – rechtfertigen konnte der 22-Jährige die Summe seitdem nicht. So stehen in der laufenden Saison erst magere 200 Pflichtspiel-Minuten zu Buche. Bei einem passenden Angebot würden die Sachsen Lookman wohl ziehen lassen.