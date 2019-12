Diego Alonso wird der erste Cheftrainer in der Vereinsgeschichte von Inter Miami. Dies gibt der Klub offiziell bekannt. Der 2018 gegründete Verein wird in der kommenden Saison erstmals an der MLS teilnehmen. Alonso trainierte zuletzt den mexikanischen Erstligisten CF Monterrey.

„Wir haben hohe Ansprüche mit unserem Klub und glauben, dass Diego den richtigen Antrieb, die Leidenschaft und die Führungsqualitäten hat, um unsere Ziele zu erreichen“, freut sich Sportdirektor Paul McDonough. Der Klub um Miteigentümer David Beckham plant bis Saisonstart den ein oder anderen Starspieler zu verpflichten. In der Vergangenheit waren unter anderem Luis Suárez und Edinson Cavani im Gespräch.

Welcome, @AlonsoDT!

The Uruguayan becomes first ever coach of #InterMiamiCF, and is the only coach to win the Concacaf Champions League with two different teams.

https://t.co/Y9o7YyfZb5 pic.twitter.com/kVp0vAIUOS

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 30, 2019