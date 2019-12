Celtic Glasgow kann weiter auf die Dienste von Nir Bitton setzen. Wie die Schotten offiziell bestätigten, hat der Innenverteidiger seinen Kontrakt bis 2023 ausgedehnt. Das bisherige Arbeitspapier wäre im Anschluss an die aktuelle Saison ausgelaufen.

Bitton hatte seine israelische Heimat 2013 verlassen und sich Celtic angeschlossen. Seitdem kommt der 27-fache Nationalspieler auf 202 Einsätze. In der laufenden Saison stehen für den 28-Jährige 21 Pflichtspiele zu Buche.

“It’s been an amazing six years but I just want to keep it going and make it an amazing 10 years, and hopefully I’ll do that." #Bitton2023

— Celtic Football Club (@CelticFC) December 16, 2019