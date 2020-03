Alex Telles kommt im Sommer offenbar auf den Markt. Wie die portugiesische Zeitung ‚A Bola‘ berichtet, sind die Gespräche des torgefährlichen Linksverteidigers mit dem FC Porto über eine Vertragsverlängerung ins Stocken geraten. Um den Brasilianer 2021 nicht ablösefrei zu verlieren, streben die Hafenstädter nun einen Verkauf an, heißt es.

Telles spielt seit dreieinhalb Jahren für Porto, das im Sommer 2016 6,5 Millionen Euro Ablöse an Galatasaray überwiesen hatte. In der laufenden Spielzeit sammelte der 27-Jährige schon bärenstarke 19 Scorerpunkte. Im Winter war Telles unter anderem mit dem FC Chelsea und Paris St. Germain in Verbindung gebracht worden.