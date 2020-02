Ivan Rakitic spricht offen über seine Wechselabsichten im Januar. „Ich habe über einen Abschied im Winter nachgedacht. Ich kann klar sagen, dass mir einige Dinge nicht gefallen haben. Aber wir sind nicht hier, um zu lachen und Späße zu machen. Was für den Verein am besten ist, ist auch für uns am besten“, so der kroatische Mittelfeldspieler nach dem 2:1 gegen UD Levante laut der ‚Mundo Deportivo‘

Rakitic durfte beim gestrigen Heimsieg von Anfang an auflaufen. Sein Blick geht nun nach vorne: „Ich will es genießen. Es waren schwierige Zeiten, aber das Kapitel ist abgeschlossen und ich will nicht mehr daran denken. Jetzt gilt es, für die entscheidende Phase der Saison so hart wie möglich zu arbeiten.“ Interesse an einer Verpflichtung im Winter hatten Inter Mailand und Juventus Turin gezeigt.