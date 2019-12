Matija Nastasic möchte nicht ausschließen, eines Tages wieder für einen italienischen Klub zu spielen. „Ich würde gerne wieder nach Italien gehen. Hoffentlich gibt es in Zukunft diese Möglichkeit“, sagt der 26-Jährige gegenüber „‚lalaziosiamonoi.it‘". Der Serbe spielte bereits von 2011 bis 2012 für den AC Florenz, ehe es ihn zu Manchester City verschlug.

Seit dem Winter 2015 steht Nastasic bei Schalke 04 unter Vertrag. In der Vergangenheit hatte bereits die AS Rom versucht, den Innenverteidiger von den Königsblauen loszueisen. Nastasic lehnte ab: „Die Roma hatte in der Vergangenheit ein bedeutendes Angebot gemacht, aber der Trainer wollte unbedingt, dass ich bleibe. Das ist auch der Grund, warum ich meinen Vertrag bis 2022 verlängert habe“.