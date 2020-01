Markus Schubert stärkt seinem scheidenden Mannschaftskollegen Alexander Nübel den Rücken. Im Interview mit ‚Sky‘ erzählt er, dass Nübel seine „volle Unterstützung“ hat. „Ich glaube, dass es für sich die richtige Entscheidung getroffen hat“, kommentiert Schubert den Wechsel seines Konkurrenten zum FC Bayern.

Angesprochen auf das Verhältnis der beiden zueinander, glaubt Schubert nicht, dass es sich in der Rückrunde verschlechtern wird, selbst im Fall einer Wachablösung. „Ich glaube nicht, dass ich anders zu Alex sein würde oder er zu mir. Er hat mir auch viel erzählt, wie es bei ihm und Ralle (Ralf Fährmann, Anm. d. Red.) war. Er hat gesagt, dass Ralle ihn da voll unterstützt hat. So wäre es auch, wenn das eintreffen sollte.“ In den ersten beiden Spielen der Rückrunde wird Schubert definitiv zwischen den Schalker Pfosten stehen, da Nübel den Rest seiner Rot-Sperre absitzen muss.