Davie Selke steht in der Premier League hoch im Kurs. Wie die ‚Bild‘ berichtet, laufen Gespräche mit fünf Vereinen von der Insel. Interesse am Stürmer von Hertha BSC zeigen demnach Newcastle United, Brighton & Hove Albion, Aston Villa, der FC Watford und AFC Bournemouth.

Weil Hertha mit Krzysztof Piatek (24) einen neuen Stürmer an der Angel hat, sucht Selke nach einer neuen Herausforderung. Der 25-Jährige kam in der aktuellen Saison in 19 Ligaspielen zum Einsatz. Ihm gelang lediglich ein Treffer.